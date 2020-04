Poznámky laika - keby bol Matovič ako anglický premiér?

Tento môj výmysel je približný odhad, ako by to u nás vyzeralo, ak by sme ignorovali ochorenie COVID-19 a nový premiér by uprednostňoval ekonomiku pred životom ...

FIKTÍVNY PRÍBEH!!!

21.3.2020 Matovič preberá vládu a ako prvé vyhlasuje, že kvôli 178 nakazeným, nebude predsa robiť paniku a ruší všetky doterajšie opatrenia, otvára hranice, letiská, prevádzky a firmy fungujú v normálnom režime.

27.3.2020 Slovensko hlási 460 nakazených a 10 zosnulých. Matovič ubezpečuje Slovákov, že sme silný národ a nejaká chrípka nás nepoloží. Ďalej vyhlásil, že ekonomika je prvoradá a straty ktoré spôsobí covid-19, sú oveľa menšie, ako spomalenie ekonomiky. Navyše stres, ktorý by to vyvolalo, by zabilo viac ľudí, ako samotná korona.

1.4.2020 Zvýšený počet testovaní na vyše 900 denne, rapídne zvýšil počet chorých na 1500 a takmer 50 zosnulých. Matovič vyhlásil, že 80% nakazených zvládne covid-19 s ľahkosťou a predsa kvôli 20% ohrozených nebude ohrozovať ekonomiku.

5.4.2020 Matovič oznámil 4000 nakazených a 180 zosnulých. Vyzýva Slovákov, aby zachovali pokoj a predstavil plán kolektívnej imunity - čím skôr sa všetci nakazíme, tým skôr budeme imúnni. Matovič vyhlásil, že spomalenie ekonomiky, by znamenalo hromadné prepúšťanie, vysokú nezamestnanosť, ľudia by nemali čo do úst a preto odmieta akékoľvek spomalenie ekonomiky.

10.4.2020 Zlá správa na Igorove meniny, lekári mu diagnostikovali ochorenie COVID-19. Počet nakazených narástol na takmer 9000 a počet zosnulých na 400.

13.4.2020 Vláda praje občanom príjemné strávenie sviatkov a odmieta akékoľvek opatrenia. Takmer každý test je pozitívny, 16000 nakazených a 700 zosnulých. Nemocnice kolabujú. Odborníci sa zhodujú, že Veľkonočný pondelok bude znamenať smrteľnú ranu pre Slovákov.

16.4.2020 Väčšina Slovákov dôverovala vláde a počas sviatkov sa húfne navštevovali. Počet nakazených stúpol na 24000, počet zosnulých prekročil 1000, nemáme dostatok testov na presné čísla. Vláda zavádza prvé opatrenia. Zatvára hranice, letiská a prevádzky budú v obmedzenom režime.

26.4.2020 Počet chorých dosiahol 70000, 8000 zosnulých ...

Teraz realita 12.4.2020

Počet chorých 728

Počet vyliečených 23

Počet zosnulých 2

Počet negatívnych testov 25118

PS: Som rád, že pre nášho premiéra, je dôležitejší život, ako ekonomika, Ďakujem :)