Poznámky laika - chripka zabije 800 Slovákov ročne???

Znova a znova, počúvam ako mnohí ľudia prirovnávajú covid19 ku chrípke a jeden z hlavných argumentov je "veď chrípka zabije 800 Slovákov ročne a nikto to nerieši". Tak som sa pozrel bližšie na tento argument...

Keď som počul prvý krát, že sezónna chrípka zabije 800 Slovákov ročne, zdalo sa mi to riadne uletené číslo. Včera som mal znova debatu o tom, ako to naša vláda preháňa s opatreniami, že chrípka zabíja viac a nikto to nerieši. A vskutku, 800 mŕtvych je dosť silný argument nato, aby som mal šancu vysvetliť dotyčnej, že COVID19 je na míle silnejšie, ako chrípka. Tak som otvoril stránky úradu verejného zdravotníctva a pozrel sa na minuloročné štatistiky (link na konci článku)...

Dlhý príbeh v krátkosti:

V sezóne 2018/2019 zomrelo na chrípku 40 ľudí!!!

Nedalo mi to a pátral som, ako prišli rôzne autority k číslu 800.

V priemere zomrie na Slovensku celkovo 1500 ľudí ročne na respiračné ochorenia. Z toho približne 800 v chrípkovej sezóne - a toto je číslo prezentované na verejnosti. Reálne však priamo na chrípku zomrie približne 3% z celkového počtu úmrtí na respiračné ochorenia.

3% z 1500 = 50

Na záver, ak budete počuť niekoho zľahčovať covid19 a povie, že chrípka zabije 800 ľudí ročne, tak mu povedzte, že to nieje pravda.

Odkaz na úrad verejného zdravotníctva:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3804:chripkova-sezona-20182019-sa-skonila-chripka-mala-mierneji-priebeh-celotatnu-chripkovu-epidemiu-sme-v-sr-nezaznamenali&catid=126:chripka&Itemid=112