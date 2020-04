Poznámky laika - ekonomika vs život

Posledné dni si dávam otázky, na ktoré ťažko nachádzam odpovede a jedna z nich je .. Čo čaká národ, ktorý uprednostní ekonomiku pred životom?

Keď si predstavím našu ekonomiku ako loď, ktorá ktorá sa potápa a poobzerám sa po svete, tak uvidím mnoho lodí, ktoré sú v rovnakej situácii. Možno je ľahšie, pozrieť sa na svet a svetovú ekonomiku, ako jednu loď. Jedna loď, ktorá sa potápa.

Svetová ekonomika mala pred koronou údajne dlh okolo 250 biliónov. Ako laik, neviem kto komu dĺži, ale proste to tak je.

Pán Sulík a mnoho ľudí s ním sa obáva o ekonomiku Slovenska, akoby v tom bolo Slovensko samotné. Hovoria o tom, že skrachujeme, zbankrotujeme, bude hlad a ... Ja sa pýtam "to skrachuje celý svet?"

NIE SME V TOM SAMI, je to problém celého sveta! Tak prečo sa obávajú o niečo také, ako vytlačené papieriky, ktorým hovoríme peniaze?

Ak sa spýtam, koľko peňazí by som dal zato, aby najviac ohrození občania prežili? Odpoviem všetky!

Peniaze vs život? Ktorýkoľvek národ si zvolí ekonomiku nad zdravie, čaká ho viac bohatstva ako života.

Ekonomika je predsa len slovo, niečo neživé, niečo čo sa každoročne rieši ďalšími vytlačenými papierikmi.

Je naozaj dôležitejšie zachraňovať niečo, čo sa dá vyriešiť sprostou pôžičkou - EKONOMIKU, alebo robiť opatrenia na minimalizovanie strát na životoch?

PS: A keď sa ma niekto spýta, kto to bude splácať, naše pra pra pra pra vnúčatá? Odpoviem "Haló, je vtom celý svet ... budú to splácať pra pra pra pra vnúčatá celého sveta? No nie, škrtnú sa nuly!!!